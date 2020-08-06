Во Львове женщина пыталась устроить самосожжение возле здания полиции

Женщина облила себя бензином, но воспользоваться зажигалкой ей не дали полицейские.

Руководительница всеукраинской общественной организации “Объединение добровольцев“ Елена Живко облила себя бензином и пыталась поджечь перед зданием полиции. Она заявляет, что на нее и ее родных оказывает давление полиция, пишет “Укринформ“.

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Отмечается, что о своих намерениях совершить самосожжение активистка объявила накануне в Фейсбуке. В четверг, 6 августа, на эту акцию пришло около 200 человек.

Когда Живко облила себя бензином, полицейские среагировали быстро: выбили зажигалку и скрутили руки, не дав возможности себя поджечь.

Свой поступок активистка объясняет тем, что полиция оказывает давление на нее саму и на ее семью. По словам Живко, ее брата задержали, когда тот вёз тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце. Кроме того, у ее пожилых родителей постоянно проводят обыски.

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Также активистка рассказала о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением.

Как сообщается, люди, пришедшие к зданию полиции вместе с активисткой, узнав, что дело о задержании ее брата движется очень быстро, и уже сегодня ему должны избрать меру пресечения в Галицком суде Львова, колонной двинулись в суд.

Кроме того, Живко пригрозила объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области в случае, если ее брата не отпустят.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье женщина сожгла себя возле храма. Акт самосожжения состоялся рано утром возле католического храма. Женщина погибла на месте.