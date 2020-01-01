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На Одесчине школьники помогли разыскать пропавшего ребенка

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Их наградила полиция.
Школьникам подарили мячи, о которых они мечтали
Школьникам подарили мячи, о которых они мечтали
od.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Одесской области. Ребенок с задержкой в развити поехал кататься на велосипеде и потерялся.

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Об этом сообщает региональный отдел ГУНП.

Уточняется, что он потерялся, проехав 18 км. Мальчика заметили в селе Кохановка братья-школьники, 14-летний Денис и 12-летний Руслан.

Они нашли в соцсетях ориентировку правоохранителей и узнали ребенка на фото. Не растерялись и позвонили в полицию.

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Благодаря наводке подростков мальчика нашли и вернули родителям. За то, что проявили сознательность и не остались равнодушными, в ГУНП вручили школьникам по мячу.

Напомним, ранее мы писали, что появились рекомендации работы учебных заведений в карантин.

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Теги: полиция, пропавший, ребенок, школьники, награда, поиск, Одесская область
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