На Одесчине школьники помогли разыскать пропавшего ребенка

Их наградила полиция.

Школьникам подарили мячи, о которых они мечтали od.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Одесской области. Ребенок с задержкой в развити поехал кататься на велосипеде и потерялся.

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Об этом сообщает региональный отдел ГУНП.

Уточняется, что он потерялся, проехав 18 км. Мальчика заметили в селе Кохановка братья-школьники, 14-летний Денис и 12-летний Руслан.

Они нашли в соцсетях ориентировку правоохранителей и узнали ребенка на фото. Не растерялись и позвонили в полицию.

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Благодаря наводке подростков мальчика нашли и вернули родителям. За то, что проявили сознательность и не остались равнодушными, в ГУНП вручили школьникам по мячу.

Напомним, ранее мы писали, что появились рекомендации работы учебных заведений в карантин.

