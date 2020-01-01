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Ненужные тюрьмы заинтересуют инвесторов – Малюська

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Минюст планирует продать 27 "замороженных" исполнительных центров, следственных изоляторов, тюрем и колоний.
Министр юстиции Денис Малюська
Министр юстиции Денис Малюська
Денис Малюська/Facebook

Министр юстиции Денис Малюська в своем интервью завил, что Министерство юстиции начинает масштабную распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым продадут “Ирпенский исправительный центр“, сообщает Укринформ. 

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Малюська уверен, что бывшие следственные изоляторы, тюрьмы, колонии и исправительные центры заинтересуют многих инвесторов.

“Ирпенский исправительный центр“ перестал функционировать несколько лет назад. Однако, деньги на его содержание и охрану постоянно выделяются. Ежегодно государство тратит на него более 10 млн. гривен.

В Украине сейчас насчитывается 27 “замороженных“ исполнительных центров, следственных изоляторов, тюрем, колоний. Все они могут быть выставлены на продажу.

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Минюст планирует, что в ближайшие десять лет в Украине полностью изменится система заключения преступников. Будут построены новые следственные изоляторы и колонии. Но на это нужны деньги. Один из источников дохода – продажа ненужных уже учреждений лишения свободы.

Ранее Денис Малюська показал платные камеры одесского СИЗО. Месяц пребывания в такой камере стоит 4093 грн.

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Теги: Малюська, тюрьмы, колонии
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