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В Одессе парня отправили в реанимацию из-за отказа угостить сигаретой

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Злоумышленника задержали.
Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали
od.npu.gov.ua

В Одессе 29-летний мужчина втянул на улице в конфликт 20-летнего парня. Злоумышленник попросил угостить его сигаретой, а когда тот отказал, ударил его ножом.

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Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

После нападения хулиган сбежал, оставив жертву истекать кровью. Свидетели увидели раненого и вызвали скорую.

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Удар пришелся в область груди. Молодого человека спасали в реанимации больницы. Угроза его жизни миновала.

Злоумышленника разыскали через пару часов и задержали. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове мужчина обокрал магазин и спрятался в мусорном баке.

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Теги: парень, нож, сигарета, Одесская область, полиция, реанимация, ранение, видео
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