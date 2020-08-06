«Слуга народа» Холодов использует депутатский мандат для лоббирования своих бизнес-интересов – СМИ

Заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции «Слуга народа» Андрей Холодов является фигурантом журналистских расследований, а также проверок НАБУ и НАЗК. Депутата подозревают в лоббировании интересов сети розничной торговли сигаретами, которой он владеет. В то же время усилия депутата направлены на борьбу с крупным международным табачным бизнесом в Украине, пишет Апостроф.

Еще накануне парламентских выборов 2019 года ЦИК заявил о том, что Холодов имеет двойное гражданство. Как выяснили журналисты, большую часть года он проводил в Австрии, где владеет виллой стоимостью 6 млн евро. Также сообщается, что его супруга является кумой Медведчука, а сам Холодов - частый гость на телеканалах медведчуковского пула.

В резонансном расследовании «Схем» говорится о том, что Холодов через ряд украинских и оффшорных компаний владеет сетью из около 600 МАФов по продаже табачных изделий в Киеве. «При этом бизнес ведется весьма своеобразно: большинство киосков продают табачные изделия только за наличку. В тех немногих случаях, когда журналистам удалось получить чеки, они не пробивались по налоговой базе. Сами же компании показывают скромную прибыль и многомиллионные убытки, скрывают реальные объемы продаж, а инкассаторы почему-то отвозят выручку не в банк, а на закрытый склад», - говорится в публикации.

Расследование «Схем» стало основанием для НАБУ открыть производство по двум статьям Уголовного кодекса. Холодов использовал статус народного депутата, чтобы узнать о деталях расследования, в результате чего его деятельностью заинтересовались в НАЗК, подозревая депутата в коррупции.

Как говорится в публикации, Холодов отрицает причастность к розничной торговле сигаретами, однако лоббируемые им законы направлены в поддержку розницы и против крупных международных табачных компаний, которые он призвал национализировать.

Так, результатом принятия скандальной поправки к закону №1049 стала остановка табачной фабрики в Прилуках и совместное заявление «Филип Моррис», «Бритиш Американ Тобакко», «Джей Ти Интернешнл» и «Империал Тобакко» о возможном сворачивании бизнеса в Украине. Бюджет понес миллиардные убытки, а гасить скандал пришлось премьер-министру и самому президенту.

Эти компании входят в ТОП-15 крупнейших плательщиков налогов в Украине, совокупно заплатив в 2019 году в бюджет 50,7 млрд грн. «Эффект от обещанной Холодовым национализации и ухода из Украины крупнейших международных компаний в цифрах померить сложно. Достаточно лишь сказать, что инвестиционная привлекательность страны будет примерно равна нулю, а то и хуже: на долгие годы Украина станет табу для системного капитала», - заключают журналисты.