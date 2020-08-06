Во время поездки на Донбасс президент вне плана зашел в обычный магазин, после чего рассказал о впечатлениях.

"Я спокоен за наше общество": Зеленского впечатлил магазин в Бахмуте

"Я спокоен за наше общество": Зеленского впечатлил магазин в Бахмуте

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область решил сделать незапланированную остановку в одном из городских магазинов Бахмута. Покупатели и продавцы приятно удивили главу государства, о чем он сообщил на своей странице в Фейсбук.

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“Купил кофе и сладостей в Бахмуте в Донецкой области. В поездках нужно подзаряжаться. Особенно - улыбками наших искренних людей“, - пояснил Зеленский свое внезапное решение отклониться от маршрута.

Президент отметил, что он выбрал для посещения первую продуктовую лавку, которую увидел. По его словам, никакой предварительной подготовки посещения магазина не было.

И знаете что? Местные жители здесь ходят в масках - без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя. Снимали их только, чтобы сфотографироваться. А так везде видно, что люди понимают опасности, порожденные коронавирусной пандемией, - отметил президент.

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Зеленский также написал в своем посте слова благодарности украинцам, которые проявляют ответственность и социальную культуру.

И еще. Только исчезает “политическая подоплека“ для спекуляций, сразу всё становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество, - резюмировал президент.

Напомним, ранее сообщалось, что президент посетил прифронтовую зону и наградил отличившихся в боях солдат. “Мы бьемся за Родину“, заявил Зеленский.