В Украине минимальную зарплату могут повысить в конце августа

В ВР зарегистрировали законопроект о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.

Сегодня, 6 августа, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3963, который предусматривает повышение минимальной зарплаты до 5 000 гривен. Об этом свидетельствуют данные сайта украинского парламента.

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Автором законопроекта № 3963 является президент Украины Владимир Зеленский.

Текста законопроекта на сайте ВР ещё нет. Вначале его должны проверить. Только потом, если не будет замечаний, его разместят онлайн.

Ранее замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что в конце августа ВР может провести внеочередную сессию, чтобы внести изменения в бюджет для повышения “минималки“ до 5 000 гривен. Деньги на это нашлись благодаря экономии при обслуживании госдолга.

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Ранее стало известно, что в Украине “минималка“ будет увеличиваться в несколько этапов. Так, с 1 сентября 2020 года она должна составить 5 000 грн, с 1 января 2021 года – 6 000 грн, а с 1 июля 2021 года – 6 500 гривен.