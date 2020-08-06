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В Ивано-Франковске чиновники массово заболели коронавирусом

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Эпицентром вспышки стал аппарат областного совета.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

В исполнительном аппарате Ивано-Франковского областного совета произошла вспышка заболевания COVID-19. Об этом глава облсовета Александр Сыч сообщил в Фейсбуке.

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“Друзья! Сообщаю, что в исполнительном аппарате областного совета произошла вспышка коронавирусной инфекции. О причинах нечего судить. Ведь, несмотря на все системно принятые меры противоэпидемической безопасности, наша деятельность носит публичный характер и предусматривает регулярный контакт с большим количеством людей“, - написал он.

По словам Сыча, облсовет постарается и дальше работать в штатном режиме, но просит максимально ограничить непосредственные деловые контакты с сотрудниками аппарата областного совета.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Украине 1318 человек заразились коронавирусом. Это новый антирекорд в нашей стране.

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Теги: коронавирус, Ивано-Франковская область
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Комментариев (1)
sergeymaster    06.08.2020, 18:16
Оценка:  -2
sergeymaster
на отдых захотели
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