На Днепропетровщине без воды остались четыре города

Электроснабжение водоканалов Павлограда, Первомайска, Терновки и Синельниково прекращено из-за накопившихся долгов.

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова отключил от электроснабжения водоканал Днепр - Западный Донбасс. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил днепропетровский областной совет.

По его данным, в результате без воды остались жители Павлограда, Первомайска, Терновки и Синельниково. Электроснабжение водоканалов в этих городах прекращено из-за накопившихся долгов.

"Системные хищения на этих водоканалах привели к накоплению долгов и невозможности платить по счетам", - подчеркнули в днепропетровском облсовете.

Долг павлоградского водоканала каналу Днепр - Западный Донбасс составляет 48 млн грн, из них 7,2 млн грн накоплены в текущем году. Долги первомайского водоканала – 10,1 млн грн, синельниковского водоканала – 26,3 млн грн, терновского – 12,5 млн грн.

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