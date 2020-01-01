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На Днепропетровщине без воды остались четыре города

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Электроснабжение водоканалов Павлограда, Первомайска, Терновки и Синельниково прекращено из-за накопившихся долгов.
Насосы водоканала Днепр - Западный Донбасс перестали качать воду из-за прекращения энергоснабжения
Насосы водоканала Днепр - Западный Донбасс перестали качать воду из-за прекращения энергоснабжения
oblrada.dp.gov.ua
 
Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова отключил от электроснабжения водоканал Днепр - Западный Донбасс. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил днепропетровский областной совет.
 
 
По его данным, в результате без воды остались жители Павлограда, Первомайска, Терновки и Синельниково. Электроснабжение водоканалов в этих городах прекращено из-за накопившихся долгов. 
 
"Системные хищения на этих водоканалах привели к накоплению долгов и невозможности платить по счетам", - подчеркнули в днепропетровском облсовете. 
 
Долг павлоградского водоканала каналу Днепр - Западный Донбасс составляет 48 млн грн, из них 7,2 млн грн накоплены в текущем году. Долги первомайского водоканала – 10,1 млн грн, синельниковского водоканала – 26,3 млн грн, терновского – 12,5 млн грн.
 
Как сообщалось, централизованное водоснабжение в Торецке (Донецкая область) отсутствует с 1 августа из-за аварии на водоводе.

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Теги: электроэнергия, вода, долги, долг, водоснабжение, Днепропетровская область, ДТЭК
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Источник: korrespondent.net

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