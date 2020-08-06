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Новое ЧП в поезде: Под Черкассами с рейса сняли дебошира с ножом

Комментариев: 1
Пьяный мужчина разбил стекло в тамбуре, а затем начал угрожать ножом полицейским.
Новое ЧП в поезде: Под Черкассами с рейса сняли дебошира с ножом
© guard.npu.gov.ua
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Новое ЧП в поезде: Под Черкассами с рейса сняли дебошира с ножом
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Полицейские усмирили очередного дебошира, устроившего переполох в поезде. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

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Отмечается, что после полуночи во время патрулирования поезда №122 сообщением “Ровно-Киев-Николаев“ к наряду полиции охраны обратился проводник и сообщил, что в тамбуре вагона кто-то разбил стекло. Правоохранители сразу обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения и порезами на руках.

В ходе опроса, мужчина начал вести себя агрессивно, оскорблял присутствующих, а потом достал нож и начал им угрожать, - рассказал младший инспектор наряда реагирования полиции охраны старший сержант полиции Агамир Бадалян.

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Чтобы предотвратить трагические последствия и возможные жертвы, правоохранители быстро усмирили дебошира, надев на него наручники.

О данном происшествии было сообщено по спецлинии “102“ и спустя некоторое время 38-летнего дебошира на станции “им. Т. Шевченко“ передали следственно-оперативной группе Смелянского отдела полиции Черкасской области.

Напомним, ранее сообщалось, что с поезда Харьков-Ужгород сняли трех буйных пассажиров. Трое дебоширов распивали спиртное и сильно шумели, из-за чего начальник поезда и другие пассажиры вызвали полицию.

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Теги: поезд, Черкасская область, нож
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Комментариев (1)
Woodbrother    06.08.2020, 19:11
Оценка:  -1
Woodbrother
Слуги народа , по приказу членорояльного ЗЕ закрыли в стране все дури. Вот и результат.
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