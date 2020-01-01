Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе соблюдается "тишина" с начала суток

Комментариев: 0
Военные не фиксировали обстрелов с начала четверга. Накануне сообщалось всего об одном нарушении.
Военные не несут потери уже 11 дней
Военные не несут потери уже 11 дней
Минобороны Украины в Flickr

На Донбассе в четверг, 6 августа, полностью соблюдается перемирие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

С начала суток военные не зафиксировали ни одного обстрела.

"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что военные не несут потерь уже 11 сутки.

Отметим, сегодня Донецкую область посетил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что вступившее в силу 27 июля перемирие продержалось уже дольше, чем все предыдущие.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь