На Донбассе соблюдается "тишина" с начала суток
Военные не фиксировали обстрелов с начала четверга. Накануне сообщалось всего об одном нарушении.
На Донбассе в четверг, 6 августа, полностью соблюдается перемирие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
С начала суток военные не зафиксировали ни одного обстрела.
"С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений, выполняющих задачи в районе проведения операции, обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что военные не несут потерь уже 11 сутки.
Отметим, сегодня Донецкую область посетил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что вступившее в силу 27 июля перемирие продержалось уже дольше, чем все предыдущие.
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