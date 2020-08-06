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Против замглавы МИД открыли дело из-за геноцида армян

Комментариев: 2
Открытия дела добилась нардеп от "Слуги народа".
Замглавы МИД Василий Боднар
Замглавы МИД Василий Боднар
Василий Боднар/Фейсбук

Народный депутат от партии “Слуга народа“ Дарья Володина добилась открытии уголовного производства в отношении заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара. Об этом она написала в своем Телеграмм-канале.

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Производство открыто Государственным бюро расследований по заявлению Володиной о возможных неправомерных действиях должностных лиц МИД Украины.

Заявление касается письма за подписью Боднара, которое депутат обнародовала в апреле на своей странице в Facebook. Письмо предназначалось государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи, и в нем разъяснялось, что Украина не признает “геноцид армянского народа“.

Дарья Володина / Телеграм

Напомним, Верховная Рада призвала мир признать геноцид крымских татар. Парламентарии обратились к мировому сообществу и провели параллели между преступлениями сталинского и путинского режимов.

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Теги: Боднар, Слуга народа, МИД, Геноцид армян, ГБР
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Комментариев (2)
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Брюква_и_Клюква    06.08.2020, 19:20
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Кремлевская подстилка Володина решила изменить внешнеполитический курс страны? Наверняка за этой курвой стоит какой-нибудь вонючий кремлевец Мертвечук
Woodbrother    06.08.2020, 19:14
Оценка:  +1
Woodbrother
Бывшая армения признала оккупацию россией наших земель. Турция - наш союзник. Бывшая армения -пособник оккупантов. Мы этим кремлевским подстилкам ничего не должны.
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