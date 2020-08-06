Против замглавы МИД открыли дело из-за геноцида армян

Открытия дела добилась нардеп от "Слуги народа".

Народный депутат от партии “Слуга народа“ Дарья Володина добилась открытии уголовного производства в отношении заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара. Об этом она написала в своем Телеграмм-канале.

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Производство открыто Государственным бюро расследований по заявлению Володиной о возможных неправомерных действиях должностных лиц МИД Украины.

Заявление касается письма за подписью Боднара, которое депутат обнародовала в апреле на своей странице в Facebook. Письмо предназначалось государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи, и в нем разъяснялось, что Украина не признает “геноцид армянского народа“.

Дарья Володина / Телеграм

Напомним, Верховная Рада призвала мир признать геноцид крымских татар. Парламентарии обратились к мировому сообществу и провели параллели между преступлениями сталинского и путинского режимов.