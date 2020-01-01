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Бейрут, крабы и падение на финише: фото дня

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Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 6 августа 2020 года.
Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски
Instagram.com/emrata
Cмотрите фотогалерею Бейрут, крабы и падение на финише: фото дня
 
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 августа.
 
В Антарктиду в разгар зимы вернулись пингвины, а в Мумбаи выпало рекордное количество осадков.
 
В районе порта Бейрута образовался кратер диаметром около 200 метров, а в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки.
 
В учениях Saber Junction участвуют украинские десантники, а на велогонке Тур Польши пострадал победитель.
 
В Луганской области заминировали газопровод, а в Полтаве рухнули леса на новостройке.
 
 

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Теги: учения, Мумбаи, велогонка, Бейрут, фото дня, Хиросима, Ратаковски
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Источник: Корреспондент.net

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