Бейрут, крабы и падение на финише: фото дня
Подборка ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 6 августа 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 августа.
В Антарктиду в разгар зимы вернулись пингвины, а в Мумбаи выпало рекордное количество осадков.
В районе порта Бейрута образовался кратер диаметром около 200 метров, а в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки.
В учениях Saber Junction участвуют украинские десантники, а на велогонке Тур Польши пострадал победитель.
В Луганской области заминировали газопровод, а в Полтаве рухнули леса на новостройке.
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