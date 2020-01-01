Бейрут, крабы и падение на финише: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 6 августа.

В Антарктиду в разгар зимы вернулись пингвины, а в Мумбаи выпало рекордное количество осадков.

В районе порта Бейрута образовался кратер диаметром около 200 метров, а в Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки.

В учениях Saber Junction участвуют украинские десантники, а на велогонке Тур Польши пострадал победитель.

В Луганской области заминировали газопровод, а в Полтаве рухнули леса на новостройке.