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Минэкологии подсчитало свалки в Украине

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Решить проблему незаконных свалок необходимо путем привлечения инвесторов для переработки мусора в стране, полагает министр экологии.
Минэкологии надеется создать конкуренцию в сфере переработки отходов
Минэкологии надеется создать конкуренцию в сфере переработки отходов
ssu.gov.ua
 
В Украине 94% отходов складируется на 39 тыс. мусорных свалок, из которых 33 тыс. являются незаконными. Об этом в четверг, 6 августа, сообщил министр экологии Роман Абрамовский в эфире телеканала Украина 24. 
 
 
По его словам, решить проблему незаконных свалок необходимо путем привлечения инвесторов для переработки мусора в стране. 
 
"Мы надеемся, что такие результаты получим через определенное время после введения европейских директив в виде нашего законопроекта 2207-1 Д, который был проголосован в первом чтении", - сказал министр.
 
Он выразил надежду, что осенью законопроект будет окончательно принят Верховной Радой. По словам Абрамовского, закон позволит создать конкуренцию в сфере переработки отходов, уменьшить их попадание на полигоны. 
 
Напомним, 15 июля возле Рады произошли столкновения полиции с активистами, которым не разрешили пронести пакеты с мусором под парламент. Активисты выступали в поддержку принятия законопроекта об управлении отходами.

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Теги: мусор, свалка, вывоз мусора, отходы, переработка отходов
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Источник: korrespondent.net

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