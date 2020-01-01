Зеленский приехал на передовую на Донбассе

Президент посетил ряд передовых позиций украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, проверил соблюдение режима полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил офис президента.

По его данным, во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил ряд передовых позиций украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Он заявил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе, подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня, но ни разу достичь результата не удавалось. Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее, заявил Зеленский.

В то же время он напомнил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. Поэтому сегодня ВСУ могут отвечать, но стараются не поддаваться на регулярные провокации. "Берегите себя и всех берегите", - обратился Зеленский к бойцам.

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Напомним, ранее Зеленский заявил, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.

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