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Зеленский приехал на передовую на Донбассе

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Президент посетил ряд передовых позиций украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.
Президент ознакомился с боевой обстановкой на линии разграничения
Президент ознакомился с боевой обстановкой на линии разграничения
president.gov.ua
 
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 6 августа, проверил соблюдение режима полного прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил офис президента. 
 
 
По его данным, во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области президент посетил ряд передовых позиций украинских военных в районе проведения операции объединенных сил. 
 
Он заявил, что достижение перемирия является важнейшим пунктом договоренностей нормандского саммита в Париже. Выполнение этих договоренностей - залог постепенного движения к миру на Донбассе, подчеркнул Зеленский. 
 
Он напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня, но ни разу достичь результата не удавалось. Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее, заявил Зеленский.
 
В то же время он напомнил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. Поэтому сегодня ВСУ могут отвечать, но стараются не поддаваться на регулярные провокации. "Берегите себя и всех берегите", - обратился Зеленский к бойцам.
 
 
Напомним, ранее Зеленский заявил, что несмотря на отсутствие потерь среди военных, к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе есть много вопросов.

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Теги: донбасс, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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