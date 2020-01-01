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Суд смягчил меру пресечения Стерненко - соцсети

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Новая мера пресечения в отношении подозреваемого в убийстве одесского активиста будет действовать до 21 сентября.
Стерненко проходит в качестве подозреваемого в деле об убийстве
Стерненко проходит в качестве подозреваемого в деле об убийстве
 
Шевченковский районный суд Киева сменил меру пресечения подозреваемому в убийстве активисту Сергею Стерненко с круглосуточного на ночной домашний арест - с 21.00 до 6.00 утра. Об этом он сообщил в соцсети. 
 
Данная мера пресечения будет действовать до 21 сентября. Шевченковский суд 15 июня отправил под круглосуточный домашний арест Стерненко на 60 дней. 
 
Изначально предполагалось, что Стерненко будет отбывать домашний арест в воинской части Одессы. Но позже было принято решение изменить место отбывания наказания на Киев.
 
Напомним, после посещения СБУ 18 мая Стерненко заявил, что его признали потерпевшим по делу о нападении, в ходе которого он убил мужчину.

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Теги: суд, арест, активисты, активист, Стерненко
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Источник: korrespondent.net

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