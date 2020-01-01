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ОБСЕ: сутки на Донбассе впервые без обстрелов

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Нарушения Минских договоренностей в части прекращения огня не зарегистрированы впервые с 2015 года.
Представители ОБСЕ продолжают мониторинг ситуации на линии разграничения
Представители ОБСЕ продолжают мониторинг ситуации на линии разграничения
osce.org
 
Нарушения режима прекращения огня воюющими сторонами в Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки не зафиксированы. Об этом говорится в отчете №186/2020 специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за четверг, 6 августа.
 
 
Отмечается, что нарушения Минских договоренностей в части прекращения огня не зарегистрированы впервые с 2015 года, когда миссия ОБСЕ приступила к контролю за соблюдением договоренностей.
 
По данным СММ, с 27 июля и до конца отчетного периода было зафиксировано в общей сложности 251 нарушение режима "тишины" в Донбассе после вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. 
 
Команды СММ побывали в четырех пунктах пропуска на границе в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.
 
Напомним, в понедельник, 3 августа, штаб операции Объединенных сил сообщил, что сепаратисты на Донбассе в течение минувших суток сделали два провокационных выстрела по позициям ООС. 

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Теги: донбасс, ОБСЕ, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Миссия ОБСЕ на Донбассе, новости Донбасса, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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