ОБСЕ: сутки на Донбассе впервые без обстрелов

Нарушения Минских договоренностей в части прекращения огня не зарегистрированы впервые с 2015 года.

Нарушения режима прекращения огня воюющими сторонами в Донецкой и Луганской областях за минувшие сутки не зафиксированы. Об этом говорится в отчете №186/2020 специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине за четверг, 6 августа.

Отмечается, что нарушения Минских договоренностей в части прекращения огня не зарегистрированы впервые с 2015 года, когда миссия ОБСЕ приступила к контролю за соблюдением договоренностей.

По данным СММ, с 27 июля и до конца отчетного периода было зафиксировано в общей сложности 251 нарушение режима "тишины" в Донбассе после вступления в силу дополнительных мер по контролю за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения.

Команды СММ побывали в четырех пунктах пропуска на границе в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в понедельник, 3 августа, штаб операции Объединенных сил сообщил, что сепаратисты на Донбассе в течение минувших суток сделали два провокационных выстрела по позициям ООС.

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