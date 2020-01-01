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Капитану танкера Delfi дали год испытательного срока

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Суд Одессы установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварийному морскому событию.
Капитан танкера не учел предупреждения об ухудшении погодных условий
Капитан танкера не учел предупреждения об ухудшении погодных условий
Думская

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в ноябре 2019 года, к одному году испытательного срока. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило издание Думская.

Отмечается, что капитану присудили один год ограничения свободы, однако этим же решением суд освободил его от отбывания наказания, дав год испытательного срока.

Изначально мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.1 ст. 276 УК).

"Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трех человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре <...> в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца о дальнейших действиях", - указано в пресс-релизе суда.

Суд установил, что упомянутые нарушения привели к аварийному морскому событию, которое произошло 20 ноября. Танкер начал дрейфовать, а 22 ноября он потерпел бедствие у берегов Одессы.

При этом капитан не учел предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.

Ранее госпредприятие Администрация морских портов Украины объявило конкурс на подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi. Заявки принимались до 5 августа.

Также в Госэкоинспекции подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии танкера Delfi, - $20 тысяч на момент подсчета.

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Теги: суд, Одесса, танкер, испытательный срок, Delfi
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Источник: korrespondent.net

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