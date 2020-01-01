Капитану танкера Delfi дали год испытательного срока

Суд Одессы установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварийному морскому событию.

Капитан танкера не учел предупреждения об ухудшении погодных условий Думская

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана танкера Delfi, затонувшего возле пляжа в ноябре 2019 года, к одному году испытательного срока. Об этом в четверг, 6 августа, сообщило издание Думская.

Отмечается, что капитану присудили один год ограничения свободы, однако этим же решением суд освободил его от отбывания наказания, дав год испытательного срока.

Изначально мужчину обвиняли в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.1 ст. 276 УК).

"Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трех человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре <...> в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца о дальнейших действиях", - указано в пресс-релизе суда.

Суд установил, что упомянутые нарушения привели к аварийному морскому событию, которое произошло 20 ноября. Танкер начал дрейфовать, а 22 ноября он потерпел бедствие у берегов Одессы.

При этом капитан не учел предупреждения об ухудшении погодных условий и не предпринял необходимых мер, чтобы не допустить дрейфа.

Ранее госпредприятие Администрация морских портов Украины объявило конкурс на подъем затонувшего в Одессе танкера Delfi. Заявки принимались до 5 августа.

Также в Госэкоинспекции подсчитали ущерб, нанесенный окружающей среде в результате аварии танкера Delfi, - $20 тысяч на момент подсчета.

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