Лукашенко назвал условие выдачи Киеву боевиков
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Минск выдаст бойцов ЧВК Вагнер при условии, что Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Интервью было опубликовано в четверг, 6 августа.
"Никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая делает запрос (на экстрадицию), должна доказать вину этих людей. Что этот убил того, что стреляли, и так далее, и тому подобное", - сообщил глава республики.
Также он отметил, что необходима контактная работа генпрокуроров Украины, Беларуси и России, их правоохранительных систем по этому вопросу.
"У нас есть международные соглашения с Украиной и Россией", - подчеркнул Лукашенко.
Ранее вопрос о выдаче "вагнеровцев" Киеву Лукашенко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В свою очередь генпрокуроры Украины и Беларуси Ирина Венедиктова и Александр Конюк также обсудили задержанных боевиков в телефонном режиме.
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