Минюст США заявил о конфискации недвижимости Коломойского

Здания, приобретенные украинским олигархом в Штатах за деньги, полученные незаконным путем, конфискуют власти страны.

США конфискуют два здания, принадлежащие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, однако купленные им на незаконно выведенные из украинского ПриватБанка средства. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Штатов в четверг, 6 августа.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда <...> две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - указано в пресс-релизе.

Отмечается, что речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Также сотрудники министерства указывают на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриеля Лабера. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

Как сообщал Корреспондент.net, Штаты обвинили Коломойского в отмывании денег. В ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову.

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