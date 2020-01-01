Минюст США заявил о конфискации недвижимости Коломойского
США конфискуют два здания, принадлежащие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, однако купленные им на незаконно выведенные из украинского ПриватБанка средства. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Штатов в четверг, 6 августа.
"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда <...> две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - указано в пресс-релизе.
Отмечается, что речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.
Также сотрудники министерства указывают на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриеля Лабера. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.
Как сообщал Корреспондент.net, Штаты обвинили Коломойского в отмывании денег. В ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову.
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