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Минюст США заявил о конфискации недвижимости Коломойского

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Здания, приобретенные украинским олигархом в Штатах за деньги, полученные незаконным путем, конфискуют власти страны.
Недвижимость Коломойского и Боголюбова конфискуют
Недвижимость Коломойского и Боголюбова конфискуют
svit24.net

США конфискуют два здания, принадлежащие украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, однако купленные им на незаконно выведенные из украинского ПриватБанка средства. Об этом сообщила пресс-служба Минюста Штатов в четверг, 6 августа.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда <...> две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - указано в пресс-релизе.

Отмечается, что речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Также сотрудники министерства указывают на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриеля Лабера. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

Как сообщал Корреспондент.net, Штаты обвинили Коломойского в отмывании денег. В ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову.

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Теги: Недвижимость, Минюст, Коломойский, Игорь Коломойский, конфискация
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Источник: korrespondent.net

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