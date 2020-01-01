Украинцы купили уже 11 подарочных сертификатов в платные СИЗО

Сертификаты на разное количество дней пребывания в платных камерах приобрели в четырех городах, общая стоимость - более 25 тыс. грн.

В Украине приобрели уже 11 подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО Denis Malyuska / Facebook

В Украине за 10 дней купили 11 подарочных сертификатов в платные камеры следственных изоляторов. Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 7 августа.

Замминистра юстиции Елена Высоцкая говорит, что сертификаты приобрели в четырех городах Украины.

"По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25 тысяч 408 гривен. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск", - сказала чиновница.

Высоцкая добавила, что реализовано 11 сертификатов на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО с улучшенными условиями.

Напомним, что Минюст продаст 20 СИЗО в крупных городах. Следственные изоляторы, которые планируют продать, являются устаревшими, сообщил глава Минюста.

Также сообщалось, что заключенный Запорожского СИЗО скупил все места в VIP-камере - все три места в одной камере оплатил один человек.

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