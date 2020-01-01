Главное 6 августа: Зеленский в ООС и коронавирусный рекорд

Подборка важных новостей за минувшие сутки.

Президент Украины побывал на Луганщине и Донбассе; в Украине выявлено рекордное количество инфицированных COVID-19 за сутки. Мы собрали основные события прошедшего дня.

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Зеленский проверил соблюдение перемирия

Украинский гарант Владимир Зеленский посетил Донецкий и Луганский регионы. Его целью было проверить, как выполняется договоренность о полном прекращении огня в ООС. Также президент пояснил, почему переговорщиком в Минске сделали Кравчука, отметив, что выбор был сделан в пользу мудрого, образованного человека, имеющего авторитет по всей стране.

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Более 1300 украинцев за сутки заразились COVID-19

В Украине подтвержден новый суточный антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Так, к утру 6 августа за сутки было выявлено 1318 случаев инфицирования. С начала эпидемии заразилось 76 808 украинцев. При этом выздоровело 42 524 пациента, умерло 1819. В минувшие сутки в Винницкой областной клинической больнице от коронавируса скончался медик.

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В КМУ заявили о восстановлении экономики

В Минэкономики отметили экономический рост в Украине после жестких карантинных ограничений. Так, экономика миновала пик провала в апреле-мае. ВВП за второй квартал в годовом измерении упал на 11%, хотя ждали сокращения на 14%.

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Представлены тарифные пакеты на газ

Нафтогаз разработал четыре тарифные сетки для потребителей. Так, были предложены пакеты Годовой, Большое дело, Удобный бизнес и Все включено. Также было спрогнозировано увеличение стоимости газа этой осенью почти на 40%.

Напомним, ранее мы писали, что Лукашенко назвал условие выдачи Киеву боевиков.

