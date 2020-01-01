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Затишье в ООС: Сутки прошли без обстрелов

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Ситуация в зоне боевых действий остается контролированной.
С начала суток зафиксировано 2 обстрела
С начала суток зафиксировано 2 обстрела
mil.in.ua/

В минувшие сутки, 6 августа, на участках ответственности подразделений ВСУ не было зафиксировано обстрелов. Сепаратисты и защитники придерживались условий перемирия.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

В то же время в начале текущих суток оккупанты уже дважды нарушили режим полного прекращения огня. Так, вражеская активность была отмечена в районе Новолуганского. Там захватчики применили стрелковое оружие.

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Кроме того, близ Шумов сепаратисты стреляли из подствольного гранатомета. Поодинокие неприцельные выстрелы носили провокационный характер, поэтому наши воины не открывали огонь в ответ.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролированной. Потерь и боевых ранений в рядах ВСУ нет.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский приехал на передовую на Донбассе.

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Теги: ООС, военные, Перемирие на Донбассе, Донбасс, сепаратисты, обстрелы, режим "тишины"
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