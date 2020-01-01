В Харькове мужчина обстрелял полицейских

Полиция помешала мужчине совершить самоубийство.

Вчера вечером в Харькове полицейские спасли мужчину от попытки самоубийства, но он из стартового пистолета выстрелил в правоохранителей. Об этом информирует Нацполиция.

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Полиция получила в одиннадцать часов вечера сообщение о том, что мужчина, вооруженный ножом и пистолетом, хочет совершить самоубийство. Когда патрульные полицейские прибыли на место, они увидели мужчину в инвалидном кресле. Он заявил, что хочет умереть.

Во время переговоров мужчина неожиданно сделал выстрел из стартового пистолета, из-за чего полицейский получил ожог руки. Потом правонарушитель достал нож и сказал, что если к нему кто-нибудь подойдет – он себя убьет.

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В конечном итоге после переговоров мужчина сдался. Причина попытки самоубийства – любовь без ответа. Теперь его могут обвинить в нападении на полицейских.

Ранее во Львове лидер организации “Объединение добровольцев“ Елена Живко пыталась сжечь себя у здания полиции. Она это объяснила тем, что полиция оказывает на нее давление.