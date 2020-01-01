На аттракционах Одесчины работал беларусский педофил из базы Интерпола
В Одесском регионе был схвачен 33-летний гражданин Беларуси, развращавший малолетних детей у себя на родине. Он также подозревается в изготовлении и распространении детской порнографии.
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Об этом сообщил Департамент по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Мужчина давно был объявлен в международный розыск. От следствия скрывался в Украине. Поймали злоумышленника по запросу Интерпола в Одесской области.
На Одесчине подозреваемый работал на аттракционах в парке развлечений, что давало ему возможность находиться в окружении детей, - отметили в полиции.
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Мужчина был задержан в порядке статьи 208 УПК. Решается вопрос о его экстрадиции в республику Беларусь для дальнейшего привлечения к ответственности. Проверяется возможная причастность к преступной деятельности злоумышленника в Украине.
Напомним, ранее мы писали, что под Харьковом педофил годами развращал мальчиков.