В Украине третий день подряд антирекорд по COVID

За сутки почти 1,5 тысячи украинцев заразились опасным вирусом.

Больше всего новых больных в Киеве и во Львовской области facebook.com/pg/moz.ukr/

За минувшие сутки в Украине медики зарегистрировали 1453 новых случая COVID-19, сообщает Минздрав. Это на 135 случаев больше антирекорда, зафиксированного накануне.

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Больше всего новых больных в Киеве, Львовской, Ровенской, Харьковской и Одесской областях.

После начала пандемии коронавируса в нашей стране заразились 78 261 человек. 43 055 человек смогли побороть заболевание, а 1 852 человека умерли.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

- Винницкая область - 2932 (+34)

- Волынская область - 4162 (+54)

- Днепропетровская область - 1508 (+16)

- Донецкая область - 945 (+4)

- Житомирская область - 2064 (+28)

- Закарпатская область - 5615 (+76)

- Запорожская область - 895 (+5)

- Ивано-Франковская область - 5426 (+131)

- Кировоградская область - 714 (+1)

- Киев - 9178 (+186)

- Киевская область - 4058 (+78)

- Львовская область - 10572 (+152)

- Луганская область - 146 (11)

- Николаевская область - 682 (+16)

- Одесская область - 3904 (+156)

- Полтавская область - 489 (+12)

- Ровенская область - 6638 (100)

- Сумская область - 636 (+42)

- Тернопольская область - 3212 (+35)

- Харьковская область - 4527 (+146)

- Херсонская область - 255 (+13)

- Хмельницкая область - 1286 (+29)

- Черновицкая область - 6477 (+94)

- Черкасская область - 975 (+6)

- Черниговская область - 965 (+28)

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Ранее украинские ученые заявили, что украинцы примерно через год выработают коллективный иммунитет против COVID. Это остановит распространение опасного вируса.