В харьковском поезде пьяный безбилетник напал на проводника

“Заяц” пытался задушить сотрудника "Укрзализныци", его задержали.

Неприятный инцидент произошел на украинской железной дороге. В поезд, курсирующий по маршруту “Харьков-Рахов”, ворвался безбилетный пассажир.

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Об этом сообщает канал PavlovskyNews.

“Заяц” был пьян и уверял, что у него есть электронный билет. Однако когда он предъявил документ, оказалось, что это карта клиента.

Убедить в легальности своего проезда персонал не получилось. Тогда мужчина набросился на одного из проводников и стал его душить.

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В инцидент вмешался начальник поезда. Злоумышленника повалили на пол и скрутили, вызвали полицию.

Спустя 15 минут дебошира задержали правоохранители. Поезд отправился со станции с опозданием.

Напомним, ранее мы писали, что с поезда Харьков-Ужгород сняли трех буйных пассажиров.

