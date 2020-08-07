В Хмельницком водитель такси подрабатывал сутенером
В Хмельницком был разоблачен таксист, который совмещал основную работу с незаконным промыслом. Он за денежное вознаграждение предоставлял услуги сутенера.
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Об этом сообщает Нацполиция в Хмельницкой области.
Так, было установлено, что 37-летний водитель искал клиентов и занимался их частным извозом. Помимо этого, мужчина охранял “ночных бабочек” и подыскивал места для интимных встреч.
За свои услуги подозреваемый брал 40% прибыли.
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Злоумышленника задержали на “горячем”, когда он пытался в очередной раз свести клиента с двумя проститутками.
Ему вменяют занятие сутенерством. Открыто уголовное дело по ст. 303. Ее санкция предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что пьяный водитель заперся в авто с девушкой и заставил копов смотреть на их секс.