Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Хмельницком водитель такси подрабатывал сутенером

Комментариев: 1
Злоумышленника задержала полиция.
Таксист искал девушкам клиентов и места для интимных встреч
Таксист искал девушкам клиентов и места для интимных встреч
facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti/

В Хмельницком был разоблачен таксист, который совмещал основную работу с незаконным промыслом. Он за денежное вознаграждение предоставлял услуги сутенера.

Читай также: В Виннице накрыли бордель с малолетними “секс-сотрудницами”

Об этом сообщает Нацполиция в Хмельницкой области.

Так, было установлено, что 37-летний водитель искал клиентов и занимался их частным извозом. Помимо этого, мужчина охранял “ночных бабочек” и подыскивал места для интимных встреч.

За свои услуги подозреваемый брал 40% прибыли.

Читай также: Одесситы сняли две квартиры в центре города и превратили их в бордель

Злоумышленника задержали на “горячем”, когда он пытался в очередной раз свести клиента с двумя проститутками.

Ему вменяют занятие сутенерством. Открыто уголовное дело по ст. 303. Ее санкция предусматривает от 4 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный водитель заперся в авто с девушкой и заставил копов смотреть на их секс.

Поделись:
Теги: сутенер, такси, таксист, водитель, полиция, проститутка, проституция, Хмельницкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
blya-tolyan    07.08.2020, 10:42
Оценка:  +2
blya-tolyan
гы, открою вам тайну, они ещё водярой торгуют, некоторые наркотой.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь