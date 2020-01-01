В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Высокая вероятность пожаров почти по всей территории страны.

Сегодня, 7 августа, в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Высокая вероятность пожаров в нашей стране сохраняется уже второй день подряд. Причина – жара и отсутствие осадков.

На прошлой неделе в Украине произошло более 2 тысяч пожаров. Сотрудники ГСЧС спасли из огня 19 человек. Погибли 14 человек. По предварительным данным, убытки от пожаров, которые произошли на прошлой неделе, составляют более 5 млн. гривен.

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Напомним, что в июле нынешнего года сильный пожар произошел в Луганской области. К его тушению привлекли более 1 600 человек и 200 единиц специальной техники.

Предполагается, что пожар в Луганской области мог произойти из-за обстрела боевиков. Накануне пожара они обстреляли украинских военнослужащих трассирующими боеприпасами.