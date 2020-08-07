СБУ задержала антиукраинского интернет-провокатора

Провокатором оказался бывший военнослужащий ВСУ.

В Сумах сотрудники СБУ задержали мужчину, который агитировал в социальных сетях за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает украинская спецслужба.

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По версии следствия, бывший военнослужащий ВСУ после отставки начал размещать на своей странице в одной из российских социальных сетей материалы антиукраинского характера. Он открыто призывал боевиков к активным действиям и нарушению режима тишины на линии соприкосновения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины). Во время обыска у подозреваемого изъяли компьютер и мобильные телефоны, в которых содержатся материалы, доказывающие его вину.

Ранее в Одессе сотрудники СБУ ликвидировали сеть пророссийских агитаторов. Они планировали организовать акции в годовщину трагических одесских событий 2014 года.