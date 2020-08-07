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СБУ задержала антиукраинского интернет-провокатора

Комментариев: 5
Провокатором оказался бывший военнослужащий ВСУ.
Задержание антиукраинского интернет-провокатора
Задержание антиукраинского интернет-провокатора
ssu.gov.ua

В Сумах сотрудники СБУ задержали мужчину, который агитировал в социальных сетях за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом сообщает украинская спецслужба.

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По версии следствия, бывший военнослужащий ВСУ после отставки начал размещать на своей странице в одной из российских социальных сетей материалы антиукраинского характера. Он открыто призывал боевиков к активным действиям и нарушению режима тишины на линии соприкосновения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность Украины). Во время обыска у подозреваемого изъяли компьютер и мобильные телефоны, в которых содержатся материалы, доказывающие его вину.

Ранее в Одессе сотрудники СБУ ликвидировали сеть пророссийских агитаторов. Они планировали организовать акции в годовщину трагических одесских событий 2014 года.

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Теги: СБУ, провокатор
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Комментариев (5)
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Совсемскоро    07.08.2020, 12:04
Оценка:  -1
Совсемскоро
Фашистское государство
БРОКЕР_666    07.08.2020, 12:06
Оценка:  0
БРОКЕР_666
наофашизм в наше время называется рашизмом
hcr    07.08.2020, 11:01
Оценка:  -5
hcr
Пока менты террористов ловят эти инакомыслящих выискивают.
WTF2wtf    07.08.2020, 11:39
Оценка:  +1
WTF2wtf
Олень,
на россии агитируй за независимость Ичкерии и убийства российских солдат иностранными боевиками ...
БРОКЕР_666    07.08.2020, 11:48
Оценка:  0
БРОКЕР_666
уже не только Ичкерии, но и Хабаровского края
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