Петиция за отставку Геруса набрала голоса: Зеленский обещает разобраться

Президент отреагировал на петицию шахтеров об отставке главы энергетического комитета Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию шахтеров с требованием отправить в отставку главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса. Об этом сообщает сайт главы государства.

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Авторы петиции, опубликованной 8 мая, требовали отправить Геруса в отставку и привлечь его к ответственности за “разрушение шахт и энергетики“.

Уголь начал накапливаться на складах еще полгода назад, когда позволили импорт российской электроэнергии. Это позволило правительство Гончарука, руками депутата Геруса. Из-за этих “профессионалов“ Россия всю зиму сбрасывала нам в страну свою электроэнергию, чтобы не останавливать свои предприятия, чтобы кормить своих людей. А наши предприятия теперь не работают, и мы остаемся без куска хлеба. Шахты – банкроты, тепловые станции – банкроты, атомные станции – банкроты, - говорится в тексте петиции.

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В своем ответе президент Зеленский отметил, что ему известны проблемы отрасли. Более того, по инициативе главы государства был предпринят ряд мер для решения этих проблем. В частности был создан Антикризисный энергетический штаб под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Также президент указал на значительное увеличение бюджетного финансирования отрасли.

В то же время Зеленский отметил, что вопрос избрания и отзыва председателей комитетов парламента урегулирован Законом Украины “О комитетах Верховной Рады Украины“ и является в полномочиях парламента.

Учитывая изложенное, я обратился к Премьер-министру Украины с предложением рассмотреть петицию в соответствии с компетенцией, определиться относительно соответствующих мер реагирования и проинформировать о результатах, - резюмировал Зеленский.

Напомним, в июле шахтеры митинговали под Офисом президента 11 дней. Горняки требовали решить проблемы угольной отрасли