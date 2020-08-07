В Украине участились сложные случаи заболевания коронавирусом, - МОЗ

Также увеличилось число летальных случаев.

Больше украинцев стало сложнее переносить COVID-19. В стране выросло количество случаев госпитализации.

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Об этом во время брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Я слышу от медиков, что болезнь стала протекать тяжелее. Людям стало чаще необходимо лечение в стационаре, кроме того, мы фиксируем больше смертей. Практически каждый день у нас новый антирекорд. Цифры поражают! – отметил руководитель МОЗ.

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Степанов добавил, что за последние сутки заболело 1453 украинца, в том числе 93 медика и 103 ребенка. Было госпитализировано 280 пациентов.

За минувшие сутки от коронавируса умерло 33 человека, 531 больной выздоровел. С начала эпидемии в Украине подтвердился 78 261 случай инфицирования COVID-19.

Напомним, ранее мы писали, что на фрегате “Гетман Сагайдачный” изолировали моряков из-за коронавируса.

