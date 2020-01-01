В Житомире задержали группу врачей-наркодилеров

Врачи похищали медицинские наркотические препараты и продавали их через аптеки.

В Житомире сотрудники полиции прекратили деятельность банды, которая занималась незаконной продажей медицинских наркотических препаратов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, 38-летний врач одной из поликлиник Житомира организовал схему незаконного обогащения. Его сообщниками стали сотрудник областного специализированного медицинского центра заместительной терапии и медсестра этого учреждения.

Медики фальсифицировали количество пациентов, которым нужны были медицинские наркотические препараты для постепенного отказа от наркотиков. Лишние препараты они продавали через своих знакомых в аптеках. Сотрудники аптек знали, что нарушают закон.

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Правоохранителям стало известно о группе врачей-наркодилеров осенью 2019 года. Несколько месяцев понадобилось, чтобы собрать доказательства их преступной деятельности.

Ранее в Украине полиция ликвидировала группу наркодилдеров и шесть нарколабораторий. Изъято два килограмма каннабиса, килограмм амфетамина и 300 килограммов прекурсоров.