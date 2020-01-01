В Харькове на окружной сняли на видео верблюдов

Животные свободно прогуливались и не боялись людей.

Жители Харькова заметили на улице необычных пешеходов. В районе окружной дороги прохаживались верблюды.

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Об этом сообщило сообщество ТипичнОЕ ХТЗ в Facebook.

Кого только не встретишь на нашей окружной, - подписали ролик очевидцы.

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На видео видно, как два двугорбых зверя гуляют вдоль обочины. При этом животные совершенно спокойно отреагировали на появление людей.

На ролике заметно, что к ним попытался подойти мужчина. Звери не стали убегать, а даже напротив – сделали несколько шагов в его сторону.

Верблюды в Харькове 0:00 / 00:15

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в районе ул. Саперно-Слободской бегал лось.