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В Харькове на окружной сняли на видео верблюдов

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Животные свободно прогуливались и не боялись людей.
Звери гуляли вдоль обочины
Звери гуляли вдоль обочины
Скрин видео

Жители Харькова заметили на улице необычных пешеходов. В районе окружной дороги прохаживались верблюды.

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Об этом сообщило  сообщество ТипичнОЕ ХТЗ в  Facebook.

Кого только не встретишь на нашей окружной, - подписали ролик очевидцы.

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На видео видно, как два двугорбых зверя гуляют вдоль обочины. При этом животные совершенно спокойно отреагировали на появление людей.

На ролике заметно, что к ним попытался подойти мужчина. Звери не стали убегать, а даже напротив – сделали несколько шагов в его сторону.

Верблюды в Харькове
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Напомним, ранее мы писали, что  в Киеве в районе ул. Саперно-Слободской бегал лось.

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Теги: Харьков, видео, дорога, верблюды, звери, животные
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