В Харькове на окружной сняли на видео верблюдов
Жители Харькова заметили на улице необычных пешеходов. В районе окружной дороги прохаживались верблюды.
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Об этом сообщило сообщество ТипичнОЕ ХТЗ в Facebook.
Кого только не встретишь на нашей окружной, - подписали ролик очевидцы.
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На видео видно, как два двугорбых зверя гуляют вдоль обочины. При этом животные совершенно спокойно отреагировали на появление людей.
На ролике заметно, что к ним попытался подойти мужчина. Звери не стали убегать, а даже напротив – сделали несколько шагов в его сторону.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в районе ул. Саперно-Слободской бегал лось.