Под Одессой загорелась турбаза

Свидетели говорят, что в районе пожара слышны взрывы.

Инцидент произошел в курортном поселке Затока Одесской области. Там вспыхнула база отдыха “Голубой огонек”.

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Об этом сообщает Телеграм-канал “Подслушано Одесса”.

От огня трещит шифер на строениях. Пламя может перекинуться на базу “Шелковик”, - написали там.

В свою очередь, очевидцы в соцсетях сообщают о доносящихся с места пожара звуках, похожих на взрывы. Пишут, что горит кухня, где находятся газовые баллоны. Взрывы связывают с детонацией газовоздушной смеси.

Напомним, ранее мы сообщали, что на видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку.