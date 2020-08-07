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Под Одессой загорелась турбаза

Комментариев: 1
Свидетели говорят, что в районе пожара слышны взрывы.
Горит кухня с баллонами.
Горит кухня с баллонами.
Скрин видео

Инцидент произошел в курортном поселке Затока Одесской области. Там вспыхнула база отдыха “Голубой огонек”.

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Об этом сообщает Телеграм-канал “Подслушано Одесса”.

От огня трещит шифер на строениях. Пламя может перекинуться на базу “Шелковик”, -  написали там.

В свою очередь, очевидцы в соцсетях сообщают о доносящихся с места пожара звуках, похожих на взрывы. Пишут, что горит кухня, где находятся газовые баллоны. Взрывы связывают с детонацией газовоздушной смеси.

Напомним, ранее мы сообщали, что на видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку.

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Теги: Затока, Одесская область, база отдыха, пожар, возгорание
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Комментариев (1)
МаксимУм    07.08.2020, 12:59
Оценка:  0
МаксимУм
А огонёк то не голубой!
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