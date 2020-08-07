Под Одессой загорелась турбаза
Свидетели говорят, что в районе пожара слышны взрывы.
Инцидент произошел в курортном поселке Затока Одесской области. Там вспыхнула база отдыха “Голубой огонек”.
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Об этом сообщает Телеграм-канал “Подслушано Одесса”.
От огня трещит шифер на строениях. Пламя может перекинуться на базу “Шелковик”, - написали там.
В свою очередь, очевидцы в соцсетях сообщают о доносящихся с места пожара звуках, похожих на взрывы. Пишут, что горит кухня, где находятся газовые баллоны. Взрывы связывают с детонацией газовоздушной смеси.
Напомним, ранее мы сообщали, что на видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку.