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Во Львовской области полуголый депутат избил женщину, - СМИ

Комментариев: 1
Соответствующее видео опубликовали очевидцы.
Полуголый депутат повалил жещину на землю
Полуголый депутат повалил жещину на землю
Скрин видео

Инцидент произошел в городе Сколе на Львовщине. Там чиновник ударом свалил женщину на землю, а после еще продолжил избивать лежачую.

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Об этом сообщает общедоступная группа Варта Львова Varta Lviv, где появилось видео происшествия.

Районный депутат от партии “Батькивщина” Степан Цмоканич. Агрессивное нападение на женщину и еще одна жертва, - подписал автор ролика Макс Мадоф.

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Как видно на кадрах, все случилось у частного дома. При этом политик был до пояса раздет.

ZAXID.NET, в свою очередь, информирует, что пострадавшая написала заявление в полицию. Ее направили на экспертизу.

Также издание уточняет, что депутат напал и на свидетеля, снимавшего все на видео.

По данным СМИ, по факту открыто уголовное дело. Дебоширу грозит штраф.

Напомним, ранее мы писали, что избитая в поезде Киев-Мариуполь рассказала о спасении.

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Теги: избиение, депутат, Львов, райсовет, нападение, видео, женщина, уголовное дело
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Комментариев (1)
Frenki-zol    07.08.2020, 13:31
Оценка:  -3
Frenki-zol
Фу, черти))))))))))) поставлю звук, в конце, на вызов))))))))))))))))))
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