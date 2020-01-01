"Укрзализныця" разработала программу повышения безопасности в поездах

Программу обещают представить общественности на следующей неделе.

Один из поездов "Укрзализныцы" facebook.com/pg/Ukrzaliznytsia/

“Укрзализныця“ разработала комплексную программу повышения безопасности в пассажирских поездах. Об этом сообщил и.о. главы правления “Укрзализныцы“ Иван Юрик.

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Цель программы – искоренение противоправных действий и преступлений в пассажирских поездах.

Государственный ж/д перевозчик планирует подписать протокол с МВД, который предусматривает улучшение координации совместных действий, а также установить в поездах средства контроля, и сформировать группу “провокаторов“ для борьбы с безбилетными перевозками.

Кроме того, в пассажирских поездах должны ввести военизированную охрану (ВОХР).

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По словам Юрика, официально комплексную программу повышения безопасности в украинских пассажирских поездах представят общественности на следующей неделе.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что если ввести в пассажирских поездах охрану, то это приведет к увеличению стоимости проезда. Не исключено, что проводники получат индивидуальные средства защиты.