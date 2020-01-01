На Полтавщине нашли в яме 7-летнего ребенка, пропавшего накануне

Девочка провалилась, не смогла выбраться и уснула.

Малышка не смогла выбраться сама pl.npu.gov.ua

Инцидент произошел в Полтавской области. Там в селе Броварки Глобинского района пропала 7-летняя местная жительница Диана.

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Об этом сообщает региональное управление ГУНП.

Уточняется, что ребенок ушел из дома 6 августа около 13:00. Когда к вечеру он не объявился дома, родители забили тревогу.

Девочку искали правоохранители из нескольких районов. Привлекли также кинологов с собаками.

В итоге Диану нашли на дне 4-метровой ямы недалеко от дома. Она рассказала, что пошла гулять и упала, а сама вылезти не смогла. Попытки выбраться утомили ребенка и он уснул прямо в яме.

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Девочку осмотрели врачи, серьезных повреждений у нее не нашли. При этом у ребенка возникло переохлаждение из-за того, что он спал на земле. Диану на всякий случай забрали в детскую областную больницу.

С матерью работают соцслужбы и ювенальная полиция. Изучается психологический климат в семье и причины, по которым ребенок ушел из дома.

Девочку забрали в детскую больницу pl.npu.gov.ua

Диану нашли в яме pl.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Винницкой области 10-летний ребенок выстрелом ранил девочку.

