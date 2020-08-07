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Зеленский рассказал, как ел и выпивал с бойцами на передовой

Комментариев: 5
Президент второй день находится в Донецкой области, где изучает ситуацию в прифронтовой зоне и на передовой.
Зеленский рассказал, как ел и выпивал с бойцами на передовой
© president.gov.ua
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Зеленский рассказал, как ел и выпивал с бойцами на передовой
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Во время рабочей поездки вдоль линии разграничения в Донецкой области Владимир Зеленский ночевал с бойцами, общался, ел и пил с ними, чтобы понять реальную обстановку в окопах. Об этом президент рассказал в пятницу, 7 августа, во время общения с журналистами в Марьинке.

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“Проехали более 100 километров вдоль контактной линии. Ели с ребятами, ночевали. Хочу пообщаться, понять, как всё контролируется... “, - заявил Зеленский.

Президент также пообещал еще, как минимум, дважды приехать на линию разграничения и посетить все важные объекты на 410-километровой линии фронта.

Также президент рассказал о впечатлениях от общения с солдатами на передовой.

Вместе поели, пообщались. Кормят наших очень мощно. Я даже удивлен, что военные в хорошей форме, я не мог съесть весь объем пищи. Это очень много: как говорится, “первое, второе и компот“. Всё было: и печенье, и вафли. А кто не наестся, так может ночью, в 10-11, как говорят ребята, еще и бутрик съесть, - рассказал Зеленский.

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По словам главы государства, ранее никто из руководства страны не осуществлял подобных поездок. Но именно они, считает Зеленский, помогают лучше понять ситуацию в зоне конфликта.

Чтобы понять всё, что происходит, надо говорить с военными, надо говорить с гражданскими, надо с людьми есть, жить, скажу откровенно – иногда выпить, чтобы совсем было всё откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну, и можно переночевать тоже, - отметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что во время поездки на Донбасс президент вне плана зашел в обычный магазин, после чего рассказал о впечатлениях.

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Теги: Зеленский, президент, Донбасс, ООС, Донецкая область
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Комментариев (5)
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fjyhffdlf    07.08.2020, 14:48
Оценка:  -22
fjyhffdlf
"Русская водка,что ты натворила!
Русская водка,клоуна сгубила!
Русская водка,чёрный хлеб,селёдка.
Весело веселье-тяжело похмелье".
lusyika    07.08.2020, 14:47
Оценка:  0
lusyika
Ти розкажи, що ти для України робиш і для українців, ане те, як ти фігньою займаєшся!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Бідося ЗЕлена....
CCS    07.08.2020, 14:34
Оценка:  0
CCS
Дякувати "папєрєднікам", український солдат вдягнений-взутий у форму, раціон харчуваня по світових стандартах, озброєний, позиції облаштовані - можна вже нормально приїхати і прибухнути під вафєльку! Чи не "Рошена", часом? Взагалі: "Дякую! Дуже дякую!"
Жеральд    07.08.2020, 14:26
Оценка:  +1
Жеральд
Невозможно победить противника,если твой Генерал в сговоре с оккупантом
Вася_с_Иваново    07.08.2020, 14:34
Оценка:  -21
Вася_с_Иваново
Такова воля абсолютного большинства - 73%, народа Украины!
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