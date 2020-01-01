В Украине обновили карантинные зоны

Харьков попал в "красную" зону.

В Украине сегодня, 7 августа, обновили карантинные зоны. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты по разделу украинских регионов на карантинные зоны.

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В “красной“ зоне сейчас нет Луцка и Тернополя. Там ситуация с распространением коронавируса за последние пять дней изменилась в лучшую сторону. Теперь Луцк находятся в “оранжевой“ зоне, а Тернополь – в “зеленой“.

Но в “красную“ зону попал Харьков. За последние несколько дней там зарегистрировано много новых случаев заражения COVID-19.

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В “оранжевой“ зоне сейчас три больших города – Львов, Ивано-Франковск и Черновцы, а также Прилуки и Нежин. Там ситуация с коронавирусом развивается не лучшим образом.

В Украине разделение регионов на карантинные зоны ввели с 1 августа. Самые строгие правила карантина – в “красной“ зоне. Там запрещена работа общественного транспорта, учреждений образований и т.д.