В Днепре сняли на видео, как избивают инвалида на костылях

Свидетели говорят, что накануне он оскорбил девушку, мужчина за нее вступился.

Инцидент произошел возле торгового центра “Дафи” в Днепре. Там очевидцы сняли на видео, как мужчина бьет лежащего на асфальте оппонента.

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Об этом сообщило местное издание “Днепровская панорама”.

На кадрах видно, что пострадавший в бувальном смысле валяется рядом с авто на парковке. Рядом разбросаны костыли, с помощью которых он передвигался. При этом слышно, как мужчина с инвалидностью просит напавшего прекратить.

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Свидетели говорят, что избиению предшествовал конфликт. Якобы потерпевший накануне оскорбил девушку, ее спутник решил таким образом вступиться за нее. В свою очередь, барышня попыталась успокоить мужчину и увести его с места.

Напомним, ранее мы писали, что МВД заинтересовалось избиением модели в Турции.

