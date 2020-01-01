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В Днепре сняли на видео, как избивают инвалида на костылях

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Свидетели говорят, что накануне он оскорбил девушку, мужчина за нее вступился.
Девушка пыталась оттащить мужчину от инвалида
Девушка пыталась оттащить мужчину от инвалида
Скрин видео

Инцидент произошел возле торгового центра “Дафи” в Днепре. Там очевидцы сняли на видео, как мужчина бьет лежащего на асфальте оппонента.

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Об этом сообщило местное издание “Днепровская панорама”.

На кадрах видно, что пострадавший в бувальном смысле валяется рядом с авто на парковке. Рядом разбросаны костыли, с помощью которых он передвигался. При этом слышно, как мужчина с инвалидностью просит напавшего прекратить.  

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Свидетели говорят, что избиению предшествовал конфликт. Якобы потерпевший накануне оскорбил девушку, ее спутник решил таким образом вступиться за нее. В свою очередь, барышня попыталась успокоить мужчину и увести его с места.

Напомним, ранее мы писали, что МВД заинтересовалось избиением модели в Турции.

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Теги: Днепр, избиение, девушка, пострадавший, инвалид, видео
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