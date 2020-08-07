Президент уверен, что укрепление армии не менее важно для достижения мира, чем мирные переговоры.

"Никто ничего не собирается сдавать" – Зеленский о перемирии в ООС

"Никто ничего не собирается сдавать" – Зеленский о перемирии в ООС

Украинская власть не устанет стремиться к миру и возвращению наших людей и территории, ведь этого хочет весь украинский народ. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пребывания в районе проведения Операции объединенных сил, информирует пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства подчеркнул, что одним из путей к миру параллельно с переговорами в рамках Нормандского и Минского форматов является постоянное и настойчивое укрепление наших Вооруженных сил.

Никто ничего не собирается сдавать, у нас сильная, мощная армия. Уважаем ее, поэтому и боремся за Украину, боремся за таких героев, чтобы они возвращались живыми, - сказал Президент во время общения со СМИ.

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Как отметил представитель Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) Андрей Ординович, несмотря на отдельные провокации со стороны боевиков, во время перемирия настроение украинских военных – позитивное и боевое. Они готовы и дальше выполнять задачи, которые поставит военно-политическое руководство государства.

Отдельно Владимир Зеленский посетил прифронтовую Марьинку Донецкой области и пообщался с ее жителями. Они рассказали, что в отсутствие боевых действий город постепенно оживает: возвращаются люди с детьми, многие местные жители начинают ремонтировать жилье. В то же время горожане пожаловались на отсутствие газо- и водоснабжения.

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Глава Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко пообещал, что с наступлением мира в городе появится возможность безопасно начать строительные работы для решения этой проблемы. Он уточнил, что при таких условиях газ и вода могут появиться в течение полугода.

Дополнительно Владимир Зеленский обратился к руководству региона и города с просьбой как можно скорее начать восстановление инфраструктуры Марьинки, в частности дорог.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, как ел и выпивал с бойцами на передовой. Президент второй день находится в Донецкой области, где изучает ситуацию в прифронтовой зоне и на передовой.