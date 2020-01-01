Чиновница вымогала деньги за разрешения на усыновление детей

Усыновление 4-летнего ребенка чиновница оценила в 1 тысячу долларов.

Служба безопасности Украины задержала начальницу Службы по делам детей и семьи Подольского района Киева, которая вымогала деньги за разрешения на усыновление детей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По версии следствия, чиновница на протяжении определенного периода времени вымогала деньги у семей, выразивших желание усыновить детей. Так, за разрешение на усыновление 4-летнего ребенка она хотела получить 1 тысячу долларов.

Сотрудники СБУ задержали чиновницу на её рабочем месте во время получения взятки.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 12 лет лишения свободы.

Ранее правоохранители задержали начальника одного из департаментов Харьковской ОГА при получении взятки в размере 1,320 млн. грн. Чиновник пообещал “помочь“ компании решить вопрос с присоединением её электроустановки к электрическим сетям.