В заповедном парке Одесчины в град погибло около 300 редких птиц

Одного раненого аиста удалось спасти.

Непогода в Татарбунарском районе Одесской области нанесла серьезный урон фауне местного заповедника. Так, в национальном природном парке “Тузловские лиманы” погибло порядка 300 диких птиц.

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Об этом рассказал старший научный сотрудник НПП, эколог Иван Русев.

По его словам, град убил 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, трех сизоворонок и сотни скворцов. Также погибло более 50 мелких воробьиных птиц, в том числе желтые и белые трясогузки, камышевые овсянки, усатые синицы. На мелководьях было найдено много разных видов птиц. Там мертвыми обнаружены редчайшие блестящие ибисы, ходулочники, шилоклювки, утки с молодым выводком.

С учетом того, что некоторых погибших и раненых птиц съели хищники, можно предположить, что только на маленьком участке поймы речки Хаджидер погибло не менее 300, - отметил Иван Русев.

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Он также рассказал, что в парке нашли 10 погибших аистов и 2 раненых. Пострадавших птиц забрала домой местная жительница, но выжил только один. Спасеныша назвали Робинзоном. Пернатый чувствует себя лучше, хоть и с трудом, но ест. Правда, он ослеп и не летает.

Также эколог рассказал, что вскоре после трагедии в парке начали орудовать браконьеры. Они смастерили укрытие-скрадок для охоты на птиц, но защитники природы заметили его и уничтожили. Русев подчеркнул, что охота в “Тузловских лиманах” запрещена.

Выжившего аиста назвали Робинзоном facebook.com/rusevivan

Браконьеры соорудили себе укрытие для охоты в заповеднике facebook.com/rusevivan

Напомним, ранее мы писали, что на Одесчине засняли порозовевший водоем.