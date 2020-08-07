Харьков, несмотря на "красную" карантинную зону, не закроет метро

Мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что никаких ограничений по транспорту не будет.

Власти Харькова из-за попадания города в “красную“ карантинную зону не будут останавливать метрополитен и другой общественный транспорт. Об этом информирует Харьковский горсовет.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что никаких ограничений по транспорту не будет. Он назвал такое решение “нормальным отношением к харьковчанам“.

Сегодня Харьков впервые был включен в так называемую “красную“ карантинную зону, так как там за последние дни заметно увеличилось количество людей, зараженных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию в этом городе “напряженной“.

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Согласно правилам карантина, если город или район попадает в “красную“ карантинную зону, то тогда там должен прекратить работать общественный транспорт. Предусмотрены и другие ограничения.

Ранее стало известно, что из “красной“ зоны исключили Луцк и Тернополь. В “оранжевой“ зоне сейчас находятся Львов и Черновцы.