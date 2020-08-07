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Харьков, несмотря на "красную" карантинную зону, не закроет метро

Комментариев: 2
Мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что никаких ограничений по транспорту не будет.
Геннадий Кернес, мэр Харькова
Геннадий Кернес, мэр Харькова
facebook.com/pg/gennadykernes/

Власти Харькова из-за попадания города в “красную“ карантинную зону не будут останавливать метрополитен и другой общественный транспорт. Об этом информирует Харьковский горсовет.

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Мэр Харькова Геннадий Кернес сказал, что никаких ограничений по транспорту не будет. Он назвал такое решение “нормальным отношением к харьковчанам“.

Сегодня Харьков впервые был включен в так называемую “красную“ карантинную зону, так как там за последние дни заметно увеличилось количество людей, зараженных коронавирусом. Министр здравоохранения Максим Степанов назвал ситуацию в этом городе “напряженной“.

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Согласно правилам карантина, если город или район попадает в “красную“ карантинную зону, то тогда там должен прекратить работать общественный транспорт. Предусмотрены и другие ограничения.

Ранее стало известно, что из “красной“ зоны исключили Луцк и Тернополь. В “оранжевой“ зоне сейчас находятся Львов и Черновцы.

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Теги: Харьков, Кернес, карантин
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Комментариев (2)
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Совсемскоро    07.08.2020, 16:26
Оценка:  -2
Совсемскоро
Кернес - мужик!
Операторська    07.08.2020, 16:20
Оценка:  +3
Операторська
в Луцьку і Тернополі ніяких заходів до мерів не було вжито, от і Гепа що хоче те й робить. Та й дуже якось швидко в перших відмінили червону зону ...
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