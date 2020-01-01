На Закарпатье сняли на видео, как в парке горели батуты
Огонь полностью уничтожил аттракционы.
Пожар разгорелся накануне в областном центре Ужогороде. Там возникло возгорание на территории Боздошского парка.
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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.
На место прибыли бойцы ужгородской спасательной службы. Они установили, что горели аттракционы.
Пожар потушили. Огнем было уничтожено два надувных батута.
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Материальный ущерб устанавливается. Причину возгорания выясняет полиция.
В то же время очевидцы выложили в сеть видео с места пожара.
Напомним, ранее мы писали, что в тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек.