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На Закарпатье сняли на видео, как в парке горели батуты

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Огонь полностью уничтожил аттракционы.
Спасатели ликвидировали возгорание ночью
Спасатели ликвидировали возгорание ночью
zk.dsns.gov.ua

Пожар разгорелся накануне в областном центре Ужогороде. Там возникло возгорание на территории Боздошского парка.

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Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

На место прибыли бойцы ужгородской спасательной службы. Они установили, что горели аттракционы.

Пожар потушили. Огнем было уничтожено два надувных батута.

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Материальный ущерб устанавливается. Причину возгорания выясняет полиция.

В то же время очевидцы выложили в сеть видео с места пожара.

Напомним, ранее мы писали, что в тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек.

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Теги: видео, пожар, Ужгород, Западная Украина, Закарпатье, батут, ГСЧС, огонь
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