На Закарпатье сняли на видео, как в парке горели батуты

Огонь полностью уничтожил аттракционы.

Пожар разгорелся накануне в областном центре Ужогороде. Там возникло возгорание на территории Боздошского парка.

Читай также: На видео показали, как сильный пожар в Киеве охватил высотку

Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Закарпатской области.

На место прибыли бойцы ужгородской спасательной службы. Они установили, что горели аттракционы.

Пожар потушили. Огнем было уничтожено два надувных батута.

Читай также: Под Одессой загорелась турбаза

Материальный ущерб устанавливается. Причину возгорания выясняет полиция.

В то же время очевидцы выложили в сеть видео с места пожара.

Напомним, ранее мы писали, что в тройной аварии с пожаром на Ровенщине пострадало шесть человек.

