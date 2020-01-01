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В Днепре задержали киллера из базы Интерпола

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Мужчину разыскивали за преступление в Болгарии.
Злоумышленника взял спецназ
Злоумышленника взял спецназ
dp.npu.gov.ua

Полиция поймала в Днепре 35-летнего злоумышленника. Он находился в международном розыске с 2016 года.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Уточняется, что мужчина несколько лет назад совершил заказное убийство в Болгарии. Он переделал паспорт, поменял имя и таким образом скрывался от правосудия.

Киллера засек спецназ и задержал с патрульными. В его машине нашли оружие, патроны и фальшивые документы. Устанавливается, как и где убийце удалось получить поддельный паспорт.

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Проверяется причастность задержанного к преступной деятельности в Украине. О поимке киллера сообщили в Интерпол.

Мужчину разыскивали за убийство
Мужчину разыскивали за убийство
dp.npu.gov.ua

В машине подозреваемого нашли оружие и патроны
В машине подозреваемого нашли оружие и патроны
dp.npu.gov.ua

Напомним, ранее мы писали, что в Кропивницком нашли в больнице труп уголовника.

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Теги: Интерпол, розыск, убийство, Преступник, Днепр, полиция, задержание, киллер, Болгария
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