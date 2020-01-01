В Днепре задержали киллера из базы Интерпола
Полиция поймала в Днепре 35-летнего злоумышленника. Он находился в международном розыске с 2016 года.
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Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Уточняется, что мужчина несколько лет назад совершил заказное убийство в Болгарии. Он переделал паспорт, поменял имя и таким образом скрывался от правосудия.
Киллера засек спецназ и задержал с патрульными. В его машине нашли оружие, патроны и фальшивые документы. Устанавливается, как и где убийце удалось получить поддельный паспорт.
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Проверяется причастность задержанного к преступной деятельности в Украине. О поимке киллера сообщили в Интерпол.
Напомним, ранее мы писали, что в Кропивницком нашли в больнице труп уголовника.