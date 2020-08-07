Зеленский ответил на петицию о сохранении Печерской лавры за УПЦ МП

Автор петиции призывал не допустить передачи Лавры в руки ПЦУ.

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию, авторы которой просили не допустить передачи Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) к Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующая информация появилась на сайте главы государства.

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Петиция о сохранении Лавры в пользовании УПЦ МП появилась на сайте президента 27 апреля в качестве реакции на другую петицию – о необходимости отобрать Лавру у церкви московского патриархата и передать ее ПЦУ.

Мы, верующие Украинской православной церкви, просим Вас, господин Президент, не допустить в который раз попытку незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды, - говорится в тексте новой петиции.

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Отвечая на это обращение, президент Зеленский отметил, что решение вопросов о передаче объектов государственной собственности в пользование тем или иным организациям не входит в его должностные обязанности.

Кабинет министров конституционно признан тем органом, на который возложено осуществление управления объектами государственной собственности в соответствии с законом (пункт 5 статьи 116). Распоряжением Кабинета министров от 11 июля 2013 № 519-р здания и сооружения по ул. Лаврской, 11 и по ул. Лаврской, 15 в Киеве согласно определенному перечню передано в безвозмездное пользование Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре (мужской монастырь) Украинской православной церкви (МП), - говорится в ответе Зепленского.

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Следует отметить, что такой же по сути ответ был дан президентом и на первоначальную петицию, автор которой требовал отобрать Лавру у УПЦ МП.

Напомним, ранее сообщалось, что президент отреагировал на петицию шахтеров об отставке главы энергетического комитета Рады Андрея Геруса. Зеленский пообещал разобраться в вопросе.