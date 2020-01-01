В Белой Церкви боксер избил двоих полицейских

Копы уверяют, что молодой человек напал на них без видимой причины.

В Киевской области по факту избиения полицейских в Белой Церкви открыто уголовное производство. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, полицейские выполняли свои служебные обязанности, когда на них неожиданно набросился молодой человек и нанес им удары руками в область головы.

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Инцидент произошел около 1 часа ночи 7 августа. Работники криминальной полиции Белоцерковского отдела на трассе Киев-Одесса, вблизи остановки села Шкаровка, заметили припаркованный автомобиль Mazda, в салоне которого находились подозрительные мужчины.

Правоохранители подошли к машине, представились работниками криминальной полиции и предъявили свои служебные удостоверения. Внезапно из автомобиля выбежал водитель и, ничего не объясняя, изо всех сил нанес удары рукой по голове одному полицейскому и его напарнику, - рассказали в полиции.

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Полицейские применили меры физического воздействия и усмирили злоумышленника. Для документирования правонарушения на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

Нападавшим оказался 19-летний местный житель, воспитанник профессионального бойцовского клуба. Он задержан в порядке ст.208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

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Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения злоумышленнику.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье мужчина ружьем и гранатой отгонял копов от конопли. Селянин устроил дома плантацию конопли, которую он охранял с оружием в руках.