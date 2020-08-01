За неделю открыто более 100 дел против иностранцев за войну на Донбассе

В Офисе Генпрокурора перечислили страны, откуда родом боевики, ставшие объектом интереса правоохранителей.

Офис генерального прокурора начал уголовные производства по фактам участия более 100 иностранных наемников в вооруженном конфликте против Украины в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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“Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года и по настоящее время не менее 2 граждан Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям“, - говорится в сообщении.

По данным Офиса генпрокурора, иностранцы находились в составе различных подразделений боевиков, в частности, в так называемом 14-м батальоне территориальной обороны “Призрак“, 11-м отдельном мотострелковом полку “Восток“, 7-й отдельной мотострелковой бригаде “Чистяковская“, 1-й отдельной мотострелковой бригаде “Славянская“, отдельном разведывательном батальоне “Спарта“, отдельном штурмовом батальоне “Сомали“, НВФ “Русичи“, “Волчья сотня“, “Брянка СССР“ и других.

В соответствии со ст.47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевским конвенциям о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия – нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года, - подчеркнули в ведомстве.

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Действия наемников квалифицированы по ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция предусматривает пожизненное лишение свободы.

При этом, как пишет “Украинская правда“, все уголовные дела против указанных иностранцев были открыты на этой неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис Генпрокурора завел дело на гражданина Чили за войну на Донбассе. Иностранца подозревают в участии в боевых действиях на стороне оккупационных сил.